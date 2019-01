Il Parma preleva dalla Fiorentina a titolo definitivo il centrocampista Abdou Diakhate (contratto di 5 anni) con una percentuale sulla futura rivendita a favore viola. Il d.s. Faggiano insiste con la Sampdoria per Sala, in avanti la prima scelta è Stepinski (Chievo), che piace pure al Genoa. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, sullo sfondo il corteggiamento a Iturbe (Pumas). Pronto un colpo da futuro: accordo vicino per Kevin Fransson 2001 terzino destro dell’Orgryte (Svezia).



In uscita Calaiò fa gola a mezza Serie B. Da tempo Foggia e Salernitana sono sulle tracce dell’esperto attaccante in uscita dal Parma, ma nelle ultime ore Brescia e Pescara sono tornate alla carica per il goleador, che si è preso 48 ore per riflettere prima di scegliere quella che sarà la sua prossima squadra.Nuovi contatti tra l’entourage di Ceravolo e la Cremonese, che resta la prima scelta della punta.