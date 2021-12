Un gol e un assist all'ultima giornata contro la Fiorentina, quattro reti in totale dall'inizio della stagione. I numeri raccontano chiaramente del. Alla prima stagione in Serie A il centrocampista classe '99 sta facendo vedere di meritare eccome di stare nel massimo campionato italiano, dopo le tante annate positive in Serie B, tra Ascoli, Empoli e Monza. Un rendimento super, che ha fatto finire FrattesiProprio dal settore giovanile dei giallorossi è partita la storia di Davide. Nel 2017, nell'estate in cui nella capitale arrivarono Lorenzo Pellegrini (per lui si trattò di un ritorno) e Gregoire Defrel dal Sassuolo, Frattesi compì il percorso inverso. Cinque i milioni di euro pagati allora dai neroverdi, con lache mantenne un diritto diper rispettivamente a. Un diritto non esercitato, anche se la società dei Friedkin può ancora guadagnare dall'affare Frattesi...Rimane infatti attiva unache riconosce ai giallorossi unaa. Un valore che oscilleràdel valore finale, fino a un. Un valore importante, che potrebbe essere visto anche come uno sconto in caso di acquisto proprio da parte della Roma. A oggi, in pole position per aggiudicarsi l'ex Monza sono però le altre tre big, nell'ordine Inter, Milan e Juventus. A Trigoria guardano e aspettano, pronti comunque a guadagnare dall'esplosione di un talento cresciuto proprio tra quei campi.