Davide Frattesi e la Roma, atto terzo. Di sicuro quello conclusivo in un senso o nell'altro perché il centrocampista in estate lascerà quasi sicuramente il Sassuolo. Il club giallorosso ha provato a riportarlo a casa nelle ultime due sessioni di mercato ma si è scontrata con le richieste del Sassuolo che non ha mai fatto sconti scontentando sia il giocatore che la stessa Roma forte di poter sfruttare lo sconto del 30% presente sulla clausola che si trasformerebbe in incasso qualora fosse ceduto altrove.



PRESSING - La trattativa si è raffreddata in questi mesi come conferma l'arrivo vicino di Aouar, ma Frattesi non ha ancora smesso di sperare. Il centrocampista era all'Olimpico giovedì scorso contro il Feyenoord. Qualcuno lo ha riconosciuto in tribuna e l'ha visto emozionarsi durante Roma, Roma, Roma all'inizio dei supplementari. Nel frattempo però la Juve sembra aver messo la freccia e anche il Brighton ha mosso i primi passi. La richiesta di Carnevali non cambia: 35 milioni. Con o senza contropartite (piacciono ancora Bove e Volpato). Importante sarà la qualificazione in Champions.