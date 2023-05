Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo a segno contro l'Inter, ha parlato a Sky:



"Segno sempre a San Siro? E' uno stadio che dà delle motivazioni importanti, giocarci da avversario è ancora più bello perché sfidi 70mila persone. Per me il pareggio sarebbe stato giusto, non è arrivato ma la prestazione c'è stata e va bene così".



CRESCITA - "Quando arrivo a tirare di sinistro sbaglio esecuzione e scelta, devo migliorare perché posso segnare di più. Ringrazio Dionisi che mi ha dato fiducia anche se non ho fatto il massimo in settimana, sono un po' stanco. Il mio carattere può essere la mia forza come la mia debolezza, ricerco sempre la perfezione".



FUTURO - "La Premier League mi affascina per la sua intensità, mi piacerebbe provarla un giorno per ingrandire il mio bagaglio culturale".