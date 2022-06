Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Sassuolo e obiettivo di Inter, Juve e soprattutto Roma, Frattesi, ha aperto le porte ad un ritorno in giallorosso.



LA ROMA - "Io tifoso della Roma? È un qualcosa che mi è rimasto dentro. Quando comunque stai bene in un ambiente, quando sei a casa tua, quando conosci un idolo come De Rossi, che ha fatto la storia lì, è un qualcosa di importante che ti resta dentro. L'ho detto già in un'altra intervista che prima era un mio tarlo tornare a Roma, a parte la piazza importante, è un tarlo. Poi nel tempo si cambia, magari. Però il pensiero ci può sempre essere. Per un romano poi credo sia normale, ecco".