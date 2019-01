Carlo Freccero è tornato sulle dichiarazioni di ieri sulla Juventus e il Var che hanno provocato tanto clamore. Intervenuto a RMC Sport, il direttore di Rai 2 si è detto pentito: "​La Juve vince perché ha occupato il Var? Lì ho detto una cazzata, chiedo scusa. Ho avuto più insulti, comprese le minacce, per questo che per tutte le altre cose. Chiedo scusa e mi inginocchio, anche perché il mio giornalaio non vuole più vendermi i giornali".