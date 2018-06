Remo Freuler, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato al Corriere dello Sport del suo futuro e del rapporto con Gian Piero Gasperini: "Gasperini mi ha migliorato nella gestione della palla, nei tempi di gioco e nell'inserimento, mi sento migliore in quasi ogni cosa. Per me è uno degli allenatori migliori in circolazione. L'Atalanta? La devo ringraziare molto, mi ha permesso di migliorare tanto e ho fatto lo step più grande della mia carriera. Ho giocato per la prima volta in Europa League e sono diventato un giocatore della nazionale. Futuro? Dopo il Mondiale il mio procuratore e l'Atalanta si siedereanno al tavolo".