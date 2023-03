Friburgo-Juventus (calcio d'inizio ore 17.45) è il match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League: arbitra l'olandese Serdar Gözübüyük, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



FRIBURGO - JUVENTUS ore 18.45



Arbitro: Serdar Gözübüyük (NED)

Assistenti: Erwin Zeinstra (NED), Johan Balder (NED)

Quarto uomo: Joey Kooij (NED)

VAR: Dennis Higler (NED)

AVAR: Rob Dieperink (NED)



PRIMO TEMPO



36' - Contatto tra Vlahovic, lanciato a rete, e Gulde: per l'arbitro è tutto regolare, veementi proteste dell'attaccante della Juve che chiede fallo e sanzione da ultimo uomo.



35' - Gulde, già ammonito, colpisce Fagioli quando il pallone ha già superato la linea del fallo laterale: si alza la panchina della Juventus che chiede a gran voce il secondo giallo, l'arbitro richiama all'ordine i bianconeri.



29' - Il VAR toglie un gol a Vlahovic: l'attaccante serbo va a segno dopo un'azione insistita ma parte in posizione di fuorigioco, sull'ultimo tocco di Kean è oltre il portiere e ha solo un giocatore del Friburgo tra lui e la porta.



26' - Fallo in evidente ritardo di Guler: suo il primo cartellino giallo dell'incontro.



19' - Cuadrado cade in area dopo un lieve contatto con Gunter: timide proteste Juve, il Friburgo invoca il giallo per simulazione.