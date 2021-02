A molti il suo nome non dirà nulla o quasi, eppurecon i suoi tanti, tantissimi gol è stato il primo importante fromboliere brasiliano, al netto della statistica – probabilmente errata, come racconteremo – che lo, ma è sempre lui che in quota parte riuscirà ad alimentare l'identità brasiliana che ancor oggi conosciamo.Per meglio approfondire tutto quanto riguarda il futebol brasiliano indispensabile è leggersi l'ottimo volume Nel settimo creò il Maracanã scritto alcuno anni fa da Luciano Sartirana. In Brasile tutto o quasi parte dadopo una decina di anni passati in Inghilterra a studiare.che dall'altra parte dell'oceano fa impazzire tutti. La storia di Miller è storia di ambienti agiati, raffinati, di medio alta borghesia e diplomatici. C'è però un altro “versante” lungo il quale il pallone rotola e arriva alle masse brasiliane. Ed è da quel versante della storia che un ragazzino figlio di un piccolo commerciante tedesco e una lavandaia brasiliana si fa notare sino a riuscire a rendere immortale il suo nome. Come avrete intuitoVero che sul finire del XIX secolo la schiavitù è stata abolita da una manciata di anni, ma in Brasile vige ancora una profonda divisione tra i bianchi e i neri, tra ricchi e poveri e quella divisione si riverbera anche nel calcio: i neri non posso certo giocare nelle squadre dei bianchi.. Un calcio che a seconda delle condizioni e dei luoghi dove viene praticato muta e adegua le regole sul momento. Il futebol da várzea è un calcio intimamente brasiliano, legato alla bellezza e alla teatralità del colpo ad effetto, della giocata. È in quel calcio che si mette in luce un ragazzino mulatto dagli occhi azzurri e dal nome impronunciabile: Arthur Friedenreich.“Anni di futebol da várzea formano il gioco e il carattere di Arthur: dribbling stretto e veloce per evitare gente più grossa di lui; senso dello spettacolo, giocata improvvisa e funambolica, palla che fa cose impossibili tra i suoi piedi perchè – ancora più del gol – questo attira pubblico e scommesse (...)”, certo. A 17 anni fa un provino con il, squadra dell'elité fondata sul crepuscolo dell'800 da alcuni immigrati tedeschi dove giocano solo calciatori bianchi. Il ragazzino è piuttosto gracilino e viene scartato: lì si gioca il calcio “vero”, quello predicato da Miller, non c'è spazio per giocate fini a se stesse. E per i neri, ma questo è meglio non dirlo. Viene quindi ingaggiato dall'e lì mette in mostra tutte le sue qualità, tanto che l'anno successivo il Germânia torna sui propri passi e gli apre le porte. Friedenreich mulatto lo è anche dopo un anno, ma le sue doti sono eccezionali e i teutonici se lo fanno andare bene comunque. Sul punto occorre aprire una parentesi, sottolineata peraltro dallo stesso Sartirana. Friedenreich è un personaggio che sfugge a facili collocazioni. È un nero, consapevole dei soprusi e delle umiliazioni subite dai neri ma non è un militante dei diritti dei neri. Lo ricorda lo stesso Sartirana: nella partita “Bianchi contro Neri” in commemorazione della Lei Aurea lui gioca con i bianchi. È un dandy che ama la bella vita, gioca con abbondante brillantina e una retina per evitare che i suoi capelli crespi si facciano notare troppo. Eppure. Insomma,, e se lui c'è riuscito allora è possibile anche in Brasile scalare le classi sociali e ambire ad una migliore condizione. Friedenreich non smette più di segnare, tanto che negli anni numerosi sono i soprannomi che lo contraddistinguono: nei suoi anni nel campionato paulista è Pé de ouro, il piede dorato;contro la nazionale transalpina nella quale segna tre reti.Gli anni dieci e Venti del calcio brasiliano sono gli anni di Friedenreich, anni scanditi dalle sue tantissime reti, ma quante in realtà? Sul punto si è scritto molto. Per anni si èNumeri pazzeschi che lo avvicinano a Pelè o addirittura lo fanno andare oltre. Poi si è indagato meglio e si è aggiustato il tiro.partite. Insomma, numeri sempre eccezionali ma ben diversi da quelli che avevano preso a circolare sul finire della sua carriera. Il fatto è che allora un giornalista amico d'infanzia die aveva quindi inviato tutta la documentazione in Federazione e lì la burocrazia ci ha messo del suo. Come racconta Sartitana, il dossier passa da molte – troppe – mani e ogni volta il numero magicamente lievita, tanto da arrivare alla cifra di 1.329 quando ormai l'amico di Friedenreich è morto e non può confermare o smentire.e che sia stato ritoccato dai tanti che hanno avuto accesso alla documentazione, però ancheNon solo. Come sottolinea Sartirana il tifo per Friedenreich unisce tutte le classi sociali brasiliane, tanto da far entrare nella cultura “alta” del Paese anche quella di strada fatta di capoeira, futebol da várzea e samba. Insomma, un'unione culturale identitaria del Brasile che lì si genera e che da lì si evolve nel multiforme caleidoscopio degli anni a venire.