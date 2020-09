Una scelta anomala, ma di gran classe. Niente centro di Roma per i Friedkin in questi primi giorni nella capitale. La famiglia, nuova proprietario della Roma, ha affittato per 5 giorni l’intera villa “La Posta Vecchia” di Ladispoli, un resort da sogno in stile rinascimentale per cui hanno speso 20 mila euro al giorno più le spese e che si affaccia sul mare. L’hotel infatti non è al momento disponibile per chi volesse alloggiarvi anche una sola notte, ma è invece aperto solo per richieste esclusive come quella dei Friedkin, che hanno scelto di godersi tutte le meraviglie di questa villa.



All’interno anche arazzi e mosaici romani dall’enorme valore oltre che alcuni capolavori dell’arte rinascimentale della collezione privata del famoso milionario Getty (sul quale Friedkin ha anche prodotto il film “Tutti i soldi del mondo” con la regia di Ridley Scott). La scorsa estate ha ospitato il compleanno blindatissimo del miliardario russo Leonid Mikhelson, amministratore delegato, presidente e principale azionista della società del gas Novatek e patrimonio stimato da Forbes in oltre 23 miliardi di dollari.