Pressing di Dan Friedkin sui soci della Roma da aderire all’Opa entro la scadenza di venerdì prossimo. La adesioni, però, vanno a rilento e c’è una motivazione: quasi tutti coloro che detengono il 13,4% hanno acquistato a valori più alti e quindi ci rimetterebbero. La scorsa settimana ha aderito soltanto l’1,1% e il limite per chiedere di uscire dalla Borsa è il 90%. Il delisting - spiega il Messaggero - consente di risparmiare risorse da impiegare per la società. Non è prevedibile un rialzo significativo di valore da ingolosire gli azionisti a mantenere questi titoli. L’andamento della quotazioni è sempre ballerino, quindi la speculazione è sempre in agguato sulle spalle dei piccoli risparmiatori. Se il flottante dovesse restare superiore al 10%, la Roma resterebbe quotata in Borsa, ma va considerato anche il nuovo aumento di capitale da 150 milioni che sottoscriverà Friedkin.