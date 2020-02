Dan Friedkin è pronto a mettere le mani sulla Roma, dopo una trattativa che va avanti oramai da circa quattro mesi., scrive La Gazzetta dello Sport

E lo potrebbe fare proprio in questo fine settimana. O, al massimo, all’inizio della prossima. Oramai però ci siamo, il passaggio di consegne da James Pallotta (e soci) all’imprenditore texano è praticamente dietro l’angolo. Questi sono giorni caldi, forse anche caldissimi per la cessione della Roma. Con Friedkin che sta per diventare di fatto il 24° presidente giallorosso(considerando anche Flora Viola e la doppia presidenza di Renato Sacerdoti).



FIRMA - Entro venerdì, al massimo sabato dovrebbe infatti concludersi la due diligence sulle 12 società della galassia che compone la Roma. Poi ci sarà la pronuncia del board dell’azienda (The Friedkin Group), che però sarà molto veloce, essendo di fatto un’azienda «familiare». E con la pronuncia arriverà anche la presentazione dell’offerta vincolante a James Pallotta. Potrebbe arrivare presto anche la firma del contratto preliminare (il famoso signing), firma che avverrà negli Stati Uniti, tra Boston e Houston. Se invece l’accelerata non ci sarà, il decollo sarà solo rinviato all’inizio della prossima settimana. Di fatto cambierà poco, oramai ci siamo davvero.