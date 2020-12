Il dg dell'Atalanta Umberto Marino parla a Sky Sport prima della sfida di Champions League con l'Ajax: "Centrare questa sera la qualificazione sarebbe un risultato storico e unico, ci teniamo tantissimo. Frizioni degli ultimi giorni possono influire sul campo? Oggi come ieri, c'è soltanto un obiettivo: si pensi soltanto all'Atalanta, non ci sono individualismi. Siamo in uno stadio bellissimo che rappresenta la storia del calcio europeo, ci giochiamo tantissimo, è troppo bello giocare la partita questa sera. Intervento della famiglia Percassi accentuato in questi giorni? E' stato l'intervento di una proprietà innamorata che sa quanto vale l'Atalanta per la città di Bergamo. L'Atalanta va messa davanti a tutto e a tutti. Questa gara è troppo importante per perderci in altri ragionamenti. Per noi professionisti sono cose che capitano, bisogna essere razionali e capire il momento: per noi questa partita vale gli ottavi di Champions, non è poco".