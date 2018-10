Il day after del derby è stato piuttosto teso in casa Milan.. Gli ingressi di Bakayoko e non Laxalt e di Cutrone nel ruolo di esterno offensivo sono state scelte rivelatesi fallimentari. Ma, in realtà, le genesi del gelo tra il tecnico e il suo direttore dell'area tecnica è più antica.Che il rapporto tra Leonardo e Gattuso non sia dei migliori non è certo un mistero. Vecchie ferite del passato che non si sono rimarginate, relative al periodo del Rino calciatore.A poco sono valsi i complimenti di Maldini, le frizioni ci sono e potrebbero portare a un ribaltone.Il primo nome nella lista di Leonardo è sempre quello di Antonio Conte. Il preferito per idee, carisma e mentalità vincente. Ma non è assolutamente facile convincere il tecnico salentino, concentrato sulla causa milionaria nei confronti del Chelsea e al quale non vuole rinunciare in nessun modo. Ecco allora che è spuntato un nome a sorpresa, una candidatura che ha trovato conferme nelle nostre verifiche: Roberto Donadoni.e intenzioni del fondo Elliott, ancora convinto della bontà del lavoro di Gattuso, sarebbe differenti: in caso di clamoroso addio preferirebbe un nome, anche straniero, ma con maggiore prestigio internazionale.ha dalla sua parte tutto lo spogliatoio, coeso e compatto a difesa del proprio allenatore.La proprietà comunque ha confermato la fiducia nel proprio allenatore, anche se le prossime 4 partite con Betis Siviglia, Sampdoria, Genoa e Juventus risulteranno decisive per il futuro dell'allenatore calabrese.