Lorenzo Ariaudo, difensore del Frosinone, parla della prossima Serie B a Ciociaria Oggi: "Il nostro impegno sarà massimo per provare ad ottenere il miglior risultato possibile. Pur sapendo che non è mai facile ripartire dopo una retrocessione, sono convinto che abbiamo la possibilità di giocarci bene le nostre carte. E senza una pressione eccessiva il nostro compito può diventare un po' meno complicato. Le squadre più attrezzate? Cremonese, Benevento ed Empoli in questo momento mi sembrano avere qualcosa in più delle altre".