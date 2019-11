Il difensore del Frosinone, Ariaudo ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Stiamo crescendo, daremo tutto per competere al vertice. Domani sera battere il Chievo non è fondamentale, ma conta. Ci sono tante squadre forti, ma a noi mancano 5-6 punti e possiamo risalire. Abbiamo sofferto la retrocessione, ma ci siamo: merito di Nesta, è stato bravo. Con il mister c'è feeling, mi gratifica essere allenato da un grande campione. Ho un altro anno e mezzo di contratto, vorrei meritare di nuovo la Serie A".