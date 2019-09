Frosinone-Ascoli 2-1 (primo tempo 0-1)



Marcatori: 27' p.t. Troiano (A), 36' s.t. rig. Dionisi (F), 45' s.t. Paganini (F).



Assist: 27' p.t. Ninkovic (A), 45' s.t. Beghetto (F).



Frosinone (4-3-1-2): Bardi; Salvi, Brighenti, Ariaudo, Beghetto; Paganini, Maiello, Gori (14' s.t. Haas); Ciano (dal 47' s.t. Capuano); Citro (21' s.t. Dionisi), Trotta. All. Nesta.



Ascoli (4-3-3): Lanni; Laverone (38' s.t. Andreoni), Valentini, Brosco, Pucino; Petrucci, Troiano, Cavion (30 's.t. Gerbo); Ninkovic, Scamacca, Ardemagni (18' s.t. Rossetti). All. Zanetti.



Arbitro: Di Martino di Teramo.



Espulso: 48' p.t. Brighenti (F) per doppia ammonizione.



Ammoniti: 33' p.t. Cavion (A), 39' p.t. Beghetto (F), 42' p.t. Petrucci (A), 21' s.t. Ciano (F), 28' s.t. Brighenti (F), 40 ' s.t.Gerbo (A), 44' s.t. Troiano (A).