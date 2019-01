Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla in conferenza alla vigilia della sfida contro il Bologna: "Mercato? Ciofani e Ciano non sono assolutamente in discussione. Neanche Molinaro è in partenza. Ultima spiaggia? Ultima spiaggia no perché ci sono ancora tante partite, però è una gara importante perché si affrontano due squadre che lottano per la salvezza. Siamo preparati per affrontarla nel migliore dei modi".



SUI NUOVI ARRIVI - "Il reparto più colpito è la difesa dove Ariaudo, Brighenti e Zampano saranno sicuramente assentì. Valutiamo Goldaniga. Tolto Valzania che è qui da qualche settimana gli ultimi arrivati possono dare il loro contributo".



SU CAMPBELL - "Se va via compriamo qualcuno? Siamo in attesa di Dionisi che recuperi, ci vorrà un altro mesetto ma lo aspettiamo. Per ora stiamo bene così e stiamo pensando solo alla partita di domani perché è un passaggio fondamentale per la nostra stagione"