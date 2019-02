Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro la Juventus: "Il pronostico parla chiaro, sarà una partita difficile. Però vogliamo fare una prestazione importante. La formazione? Toccherò poco, Maiello e Chibsah sono diffidati ed è un fattore da valutare, ma questa per noi è una gara importante. Andremo in cerca di una bella prestazione. Dionisi non sarà convocato, per il resto saranno tutti della partita. Pinamonti ha recuperato e ci saranno anche Ciofani e Ciano. Se firmerei per il pareggio? Ad oggi sì...".