Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "In questo momento dobbiamo solo fare più punti possibili per continuare a credere nella salvezza. Andrà in campo solo chi è al top, non è tempo di pensare al futuro. Il Cagliari in casa fa prestazioni eccezionali, ha grande fisicità e aggressività e dovremo essere pronti ad una gara intensa. Cassata, anche se tutti gli esami che ha fatto sono negativi, preferiamo non rischiarlo e non verrà nemmeno a Cagliari. Sammarco regista? Ho ancora una seduta di allenamento, vediamo tra lui e Maiello. È possibile anche un rientro di Zampano con Paganini interno".