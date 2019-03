Marco Baroni, allenatore del Frosinone, parla a Sky Sport dopo il pareggio in casa del Genoa: "Siamo usciti con un risultato positivo, importante per noi principalmente per come l'abbiamo ottenuto. Quando eravamo in parità numerica sono arrivati molti presupposti per segnare. In inferiorità ci sono mancate le energie e abbiamo difeso bene sui cross del Genoa, creando densità. Partita di grande attenzione, cosa che andiamo cercando. In Serie A si può prendere gol in ogni momento ma oggi c'era la voglia dei ragazzi di portar via il risultato e questo ha fatto la differenza. Siamo noi che determiniamo i nostri risultati. Salvezza? Ci abbiamo sempre creduto e ci crediamo, sarebbe un delitto mollare in questo momento. Non abbiamo quasi mai sbagliato prestazione, anche se ora ci servono i punti oltre alle prove. Il punto di oggi è importante".