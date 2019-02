Il tecnico del Frosinone Marco Baroni commenta a Sky Sport il ko interno con la Lazio: "Ci abbiamo provato, non siamo stati fortunati o in alcuni casi freddi a chiudere. La squadra ha giocato con coraggio e ha messo in difficoltà la Lazio, abbiamo anche tenuto quattro punte in campo. Abbiamo fatto di tutto, in questo momento non ci sono punti ma l'atteggiamento della squadra mi soddisfa: avanti così. Il calendario è difficile, quello che sto cercando di dare ai ragazzi è la voglia di battersi anche contro le grandi, come abbiamo fatto con il Milan. C'è da lavorare, dobbiamo tenerci la prestazione perchè su questi livelli si possono fare unti. Il rigore? Non voglio commentare, non l'ho fatto neanche con il Milan: sono episodi che se ti vengono a favore ti cambiano la classifica e un percorso. Fallo di Ciano? Non mi sembra ci sia, questo è certo, poi pul darsi che abbia sanzionato una simulazione. Dobbiamo prendere coraggio, sapere che dobbiamo passare dall'atteggiamento che abbiamo avuto. Non possiamo non scendere in campo con questa veemenza, la squadra sa giocare e deve avere più convinzione e determinazione davanti alla porta. In alcune situazioni occorre buttarsi dentro con più convinzione, ma la troveremo. Viviani ha molta voglia, voleva venire da noi, ma era da maggio che non giocava, deve ritrovare il ritmo partita e lo deve fare velocemente perché abbiamo bisogno di lui come di tutti i nuovi. C'è voglia di calarsi nella nostra realtà, non vedo problemi, il giocatore ha qualità e ha la capacità di far muovere la squadra. Ora non guardo la classifica, voglio migliorare la squadra e portare un atteggiamento diverso. La nostra situazione la vediamo, ma non deve diventare un assillo per noi: l'assillo deve essere migliorare le prestazioni attraverso le prestazioni, cinque punti sono recuperabili nel momento in cui la squadra cresce e trova le certezze. La disponibilità c'è, se cerchiamo di correre più avanti e meno indietro questo ci aiuterà a ridurre il gap. Non siamo molto fallosi, in alcune situazioni neanche fisici, ma abbiamo le risorse per giocarci le partite a testa alta".