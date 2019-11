Frosinone-Chievo Verona 2-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 20' rig. Dionisi, 55' Paganini



Assist: 55' Ciano



Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Paganini, Rodhén, Maiello (66' Zampano), Gori (85' Haas), Beghetto; Ciano (58' Novakovich), Dionisi. All. Nesta.



Chievo Verona (3-5-2): Semper; Levebre (59' Vignato), Cesar, Vaisanen; Dickmann, Segre, Obi, Giaccherini (75' Garritano), Cotali; Rovaglia (52' Ceter), Rodriguez. All. Marcolini.



Arbitro: Sacchi di Macerata.



Ammoniti: 65' Cesar (C), 76' Garritano (C), 82' Vaisanen (C).