Daniel Ciofani, attaccante del Frosinone, parla a Sky Sport dopo il 2-2 col Foggia che ha costretto i ciociari ai playoff: "Dobbiamo ringraziare il Presidente, persona di uno spessore umano e morale incredibile, per le parole spese negli spogliatoi. Dobbiamo ripartire perché altrimenti non possiamo fare questo sport. E' difficile, non posso negarlo, ma abbiamo il dovere di farlo per riuscire a portare oltre 16.000 tifosi sugli spalti come oggi. Tensione e nervosismo? Ci è mancato anche un pizzico di fortuna, gli episodi ci sono andati tutti contro oggi. Rigori? Non amo polemizzare, gli arbitri sono esseri umani e possono sbagliare".