Lorenzo Crisetig, centrocampista del Frosinone, parla a Roma Tv prima della sfida coi giallorossi: "Partita complicata anche se la Roma non arriva da un momento facile. Noi dobbiamo continuare sulla nostra riga, mettendo in campo il massimo delle energie mentali e fisiche. Migliori prestazioni con Lazio e Juve? Non so a cosa sia dovuto, ogni partita mettiamo in campo il massimo per cercare di fare punti, che è l'obiettivo primario".