Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Dazn nel post-partita del match con la Roma, dicendo la sua sul match. Queste le sue dichiarazioni:



FROSINONE BELLO - "E' limitativo dire che è stato ordinato il Frosinone. Abbiamo creato difficoltà alla Roma, ma non le abbiamo sfruttate. Potevamo fare meglio, ma in generale abbiamo fatto veramente bene, sono stati più bravi loro a concretizzare".



LA PARTITA - "Ero obbligato a fare un cambio. Volevamo questa disposizione per metterli in difficoltà quando attaccavano. Tanti ragazzi hanno percorsi diversi, come Marvin Cuni, che viene dalla C tedesca. Non dobbiamo guardare solo le occasioni, ma anche le manovre giocate. Il gol è frutto di un cambio obbligato."



I GIOVANI DEL FROSINONE - "Sono soddisfatto del loro approccio, perché dico sempre che è importante la voglia di scendere in campo. Oggi la sensazione è quella di una squadra consapevole di quello che fa. C'erano le idee e c'era la voglia. Il piano tattico è saltato un po' dopo l'infortunio di Romagnoli, ma ci sta."