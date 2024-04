Frosinone, Di Francesco: 'Bicchiere mezzo pieno'. Retroscena su Soulé: 'In allenamento si arrabbia perché...'

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha analizzato il pari a reti inviolate contro il Bologna, ai microfoni di Sky Sport:"Bicchiere mezzo pieno. Un ottimo primo tempo, la squadra ha fatto benissimo anche nelle pressioni. Poi nel secondo tempo li abbiamo un po' sofferti, anche se abbiamo avuto pure noi le nostre occasioni. Il calcio è fatto di episodi e ora non ci girano sempre nel modo giusto, ma io mi tengo stretta la prestazione"."Gli ho un po' spostato la situazione... Non si deve intestardire a voler trovare sempre la giocata. Deve saper scegliere i momenti della gara, ma sta crescendo. Vi racconto un aneddoto: in allenamento quando faccio le partitelle a 2-3 tocchi lui si incavola, mi chiede di fare tocco libero. Questo per dire quanto ama tenere il pallone, ma a volte occorre velocizzare".

"Mancano le vittorie, ma poi ci sono partite che le devi portare a casa comunque e questa era una di quelle. Ci teniamo la prestazione, sappiamo di dover tornare a vincere ma ai miei ragazzi oggi non posso dire niente. Io non parlo di brillantezza, parlo di lucidità. Sappiamo che a volte i risultati ti aiutano, come dimostra il Bologna. Non era facile trovare soluzioni con loro".