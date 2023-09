Intervenuto in conferenza stampa prima della gara di campionato, Eusebio Di Francesco ha parlato prima della sfida contro il Frosinone. Ecco le sue parole: "Lirola ha accusato un piccolo fastidio, domani non lo metteremo a rischio. Anche perché le prossime gare saranno vicine tra loro. Dovrò stare attento per Roma e Fiorentina. Kaio Jorge stavo per farlo entrare, poi però si è fatto male Gelli. Harroui? Se si opererà, starà fuori circa 60 giorni. La Salernitana sarà arrabbiata, vogliono i tre punti e lo hanno detto pubblicamente".