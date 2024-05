Frosinone, Di Francesco: 'Mano di Gyasi? Ha aumentato il volume del corpo, ma niente da recriminare'

, tecnico del Frosinone, commenta il match dei suoi in conferenza stampa, dopo il pareggio arrivato sul terreno del Castellani, contro l'Empoli. Queste le sue dichiarazioni:"Io credo che ci abbiamo provato tutti e due, noi nel primo tempo avevamo dominio ma non siamo stati lucidi nelle scelte finali. Abbiamo creato buone situazioni dove dovevamo essere meno frenetici. Era importante non perdere ma non abbiamo giocato per pareggiarla. Di positivo è il cleen sheet""Quella del braccio è sempre una interpretazione, lui non ha fatto un movimento per andare a cercare la palla, ha aumentato secondo me il volume del corpo. Ma non ci cambia niente recriminare, la partita era sentitissima e volevamo fare bene. Abbiamo superato discretamente bene questa partita e abbiamo trovare continuità di risultati"

"Ci prepariamo alla grande, a Frosinone l'Inter troverà un ambiente carico. Per noi è una partita molto importante, saremo molto agguerriti. Bisogna migliorare la qualità negli ultimi venticinque metri, così come sui calci piazzati"."Sono fantastici, peccato non avergli regalato una vittoria. Ma devono sapere che la squadra c'è e vogliamo difendere la A, come dicono loro. Li ringrazio per il loro sostegno"."Facevamo divertire di più ma prendevamo più gol, è un cane che si morde la coda. Non è cambiata la mentalità ma adesso c'è maggiore predisposizione a difendere da parte di tutti".

"Non ha avuto molta continuità ma è sempre un giocatore che determina. Deve capire come non disperdere le energie, è esuberante e ha tanta qualità, a volte non puoi toglierlo nemmeno se cala perché è unico".