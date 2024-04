Frosinone, Di Francesco: 'Padroni del nostro destino, la salvezza è il mio sogno personale. La quota...'

Scontro salvezza fondamentale per il, che domani sera alle 20:45 ospita allo Stirpe ladi Colantuono. Alla vigilia del match, il tecnicoè intervenuto in conferenza stampa per parlare proprio della gara valida per il“Oltre alla pazienza servirà la capacità di prepararsi ad una gara come questa e creare ottimismo nell'ambiente non frenesia. La prossima è la più importante perché è la gara che ci aspetta ed è una gara in cui tenere l'attenzione ancora più alta del solito. Non dobbiamo avere frenesia ma non solo la squadra ma tutto il contesto. So che ci saranno tanti tifosi come sempre e che vogliono tornare a vincere ma servirà calma”.

“Mente libera? È un insieme di fattori. Io a livello di formazione trasmetto sempre dubbi per tenere tutti sulla corsa. Ribadisco che è importante non solo chi parte dall'inizio ma anche chi entra. Per quanto riguarda l'aspetto tattico potrei cambiare qualcosa in base all'avversario perché faccio fatica a capire che Salernitana arriverà. Pensiamo alle nostre armi, siamo padroni del nostro destino e di questa gara. Servirà una grande capacità di saper leggere le situazioni e saper colpire”."Ci potrebbero essere in tutti i ruoli. Bonifazi è tornato adesso, dopo un periodo in cui è stato assente. Sono tutti e quattro calciatori importanti che nelle prossime gare ci serviranno. Mi piacciono i ballottaggi”.

"Sono sempre sincero, al massimo non rispondo per convenienza. Da quando sono arrivato vale tanto e mi sono legato molto a questo contesto. Per quello che la gente ci mostra e per quello che stiamo mostrando in giro ci meritiamo questo traguardo. La salvezza è il mio sogno personale. Mi piace vedere la gioia negli altri e mi auguro che venga trasferita a questo popolo”."Oggi direi 37-36, credo che questa settimana sia determinante per stabilire la quota salvezza. Al momento non posso dire con certezza la quota, dipenderà anche dai risultati delle altre”.

“È un gran vantaggio al di là di chi poi farò giocare. Mi piace avere la possibilità di scegliere, ora anzi sono anche troppi e in delle circostanze li devo alternare perché sono 24-25 di movimento. Questo alza la qualità dell'allenamento, l'attenzione e la competitività. Godiamoci questo momento, gli unici due indisponibili sono Harroui e Lusuardi che ha avuto un riacutizzarsi del problema che aveva e per domani non ci sarà. Per il resto tutti convocati"."Non avendo l'idea del loro sistema di gioco abbiamo parlato tantissimo dei singoli e delle loro qualità. È una squadra importante costruita per un altro tipo di campionato. Non so se rientrerà Manolas, hanno Fazio che non va in giro a fare brutte figure. Mancherà Candreva che è un giocatore importante e sembra ancora giovanissimo nonostante i 36 anni. E' una rosa forte, poi ci sono annate in cui gira male”.