Fabio Grosso, allenatore del Frosinone, è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo contro il Genoa: "Voglio ringraziare tutti per la stagione disputata. Un ringraziamento speciale a tutti quanti, anche se già lo avevo fatto. La prestazione di oggi e la vittoria contro il Genoa è soltanto il percorso finale di un campionato che è stato straordinario, ed i numeri che abbiamo messo a referto parlano chiaro e sono eloquenti. Un grazie speciale va fatto a tutti i ragazzi, che sono stati semplicemente straordinari, tutti. Futuro? Col presidente ed il direttore c'è un bellissimo rapporto, che va oltre il campo. Ci sederemo al tavolo e tireremo le somme di quanto fatto, valutando i progetti futuri. I tifosi e la coreografia? È stata stupenda, come loro sono stati fantastici in tutto l'anno nel sostenerci. Non ci sono altre parole per descrivere quello che ci hanno trasmesso durante quest'anno. Il loro calore e tifo lo abbiamo trasmesso in energia positiva da trasferire sul terreno di gioco per questo grande successo", riporta TuttoFrosinone.com.