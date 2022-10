Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di campionato contro il Venezia: “Abbiamo preparato la gara sapendo che tipo di avversari andremo ad affrontare. Basta leggere i nomi che compongono la rosa del Venezia e si capisce che è un organico di primissima qualità. Hanno fatto un pò di fatica in questa prima parte ad ottenere dei risultati che meritano per la qualità dei giocatori. E quindi per noi sarà un’insidia ancora maggiore perché vorranno ottenerlo a tutti i costi. Abbiamo grande voglia di invertire la tendenza in trasferta senza aggrapparci ad alibi di qualsiasi tipo. Vogliamo andare a fare una grandissima partita. Perché così, sono convinto che porteremo a casa un grandissimo risultato”.