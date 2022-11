Fabio Grosso, tecnico del Frosinone, ha parlato dell'avvio sprint dei ciociari in Serie B in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport: “È bellissimo essere in vetta, siamo contenti, ma sappiamo che è ancora lunga. Siamo primi con merito e ce la giochiamo con tutti, pur essendo pieno di squadre forti".



PROGETTI - "Le difficoltà ci sono, ma per fortuna abbiamo ampi margini di miglioramento. Ho più partite alle spalle, il tempo ti smussa e ti perfeziona, so quello che mi piace e cerco di portarlo avanti con le esperienze fatte in passato. Mi piace cambiare spesso modulo e anche ruoli ai giocatori, ma i concetti sono sempre gli stessi seppur evoluti. Promozione? Uno non è bravo solo perché vince, ma perché raggiunge l’obiettivo della società. Certo che vincere mi piacerebbe".



STIMOLI - "Qui dobbiamo lanciare i giovani e fare risultati, aver fatto crescere Gatti, Zerbin e altri è una soddisfazione che resta al di là del risultato. A me piace stimolarli e motivarli, il bello è capire in cosa deve migliorare ognuno e lavorare su quello. Sapendo che anche i vecchi possono migliorare. Aiutano l’allenatore e sono d’esempio per i giovani, la mia fortuna nel Frosinone è quella di avere vecchi affamati”.