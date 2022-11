E' un ruolino di marcia da primato in classifica quello mantenuto dalche, grazie al 2-1 di rimonta sul Cosenza e al pari acciuffatto in extremis dal Brescia sul campo del Genoa, si ritrova davanti a tutti dopo 11 giornate di campionato. E lo fa con merito dopo essersi reso protagonista di un avvio di stagione in cui- giusto per citare uno degli esempi più noti e recenti della capacità del dirigente siciliano nello scovare talenti in giro per l'Italia e spesso nelle categorie dimenticate dagli altri -per ragazzi di grande prospettiva che, inseriti in un contesto tattico costruito ad hoc da Grosso, stanno producendo i risultati sperati., che dopo aver trascinato il Cosenza di Bisoli verso un'insperata salvezza di sta esaltando e confrontando nell'idea di calcio offensiva del suo nuovo allenatore,(da ricostruire nello spirito dopo l'annata di Crotone), chiamato a confermarsi dopo l'exploit di Catania e il passaggio al Sassuolo. Senza dimenticare altre scommesse intriganti come lo juventino Frabotta o l'interessantissimo centrocampista di scuola Torino, passando per i vari Borrelli, Oliveri, Ciervo e Bocic,che hanno completato un organico in grado ora di giocarsela per tutti per i piazzamenti di alta classifica.Che, senza chiedere al presidente Stirpe di ricorrere ad investimenti onerosi, ha ricordato una volta di più che spesso e volentieri, pure nel mercato, la differenza viene fatta dalle idee e dalla competenza. E dallaC'è anche questo piccolo segreto dietro un primato in classificato certificato dai numeri.