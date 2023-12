Tornare a vincere per non perdere di vista l'Inter. Questo l'obiettivo della Juventus nella trasferta di Frosinone, a una settimana dal pari di Genova che ha fatto scappare la capolista a +4. Ancora una volta i bianconeri scenderanno in campo prima dei rivali, e lo faranno con i favori delle quote: i tre punti in trasferta si giocano a 1,62. Alta la quota del colpaccio per Soulé e compagni, fissata a 5,75. Nel mezzo il pareggio, che si attesta a 3,60. Avanti l'Over a 1,80, rispetto a un esito con meno di tre reti a 1,90. Grande equilibrio tra Goal, a 1,90, e No Goal a 1,80. Tra i risultati esatti in pole c'è lo 0-1 in favore della Juventus a 6,40 seguito dall'1-1 a 7,20 e dallo 0-2 a 7,60. Sarà la coppia Milik-Chiesa a guidare l'attacco ospite dopo le ultime deludenti uscite di Vlahovic. Il centravanti ex Napoli è offerto marcatore a 3, con la doppietta a 12. Poco più in basso il talento azzurro, per cui una rete si gioca a 2,75, mentre la doppietta paga 10 volte la posta. Dall'altra parte riflettori puntati su Matias Soulé, proposto in gol a 4,50.