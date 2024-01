Serie A, la classifica dei rigori a favore e contro: l'Inter ne ha avuti più di tutti, la Juve l'unica a non averne avuti contro

Gianluca Minchiotti

Al netto di Salernitana-Roma, che si deve ancora disputare questa sera, la 22esima giornata di Serie A passerà agli annali delle statistiche come la giornata dei rigori falliti, con ben cinque errori dal dischetto (Giroud e Theo Hernandez per il Milan contro il Bologna, Krstovic per il Lecce contro il Genoa, Duda per il Verona contro il Frosinone e Nico Gonzalez per la Fiorentina contro l'Inter). Per trovare una giornata del massimo campionato con cinque errori dagli undici metri bisogna tornare indietro di oltre 60 anni. Nell'11esimo turno della Serie A 1960-61 accadde un episodio simile: dal dischetto fallirono Torino, Napoli, Juventus e due volte il Lecco.



LA CLASSIFICA DEI RIGORI, IL DATO DI INTER E JUVE - Alla luce di questi errori, andiamo ad analizzare squadra per squadra quanti sono stati fino a questo momento i rigori assegnati a favore (e quelli realizzati) e quelli assegnar contro (e realizzati). Un dato balza subito all'occhio, in vista del derby d'Italia di domenica prossima fra Inter e Juventus, che si preannuncia caldissimo e decisivo per lo scudetto: l'Inter è la squadra che ha avuto più rigori a favore, mentre la Juventus è l'unica a non averne avuti contro.



