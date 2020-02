Il Frosinone vuole continuare a vincere per conquistare la promozione diretta in Serie A. Per raggiungere l'obiettivo, però, deve prima riuscire a battere il Cosenza nella prossima sfida di Serie B allo stadio Marulla. I ciociari arrivano al match, valido per la venticinquesima giornata, senza una fondamentale pedina come Camillo Ciano, causa infortunio al ginocchio. Ma c'è un dato degno di nota: il Frosinone ha trovato il successo in tutte le ultime quattro partite di Serie B con il punteggio di 1-0; nessuna squadra, nella storia della competizione, ha mai vinto cinque match consecutivi per 1-0. Ecco allora che i betting analyst danno la possibilità di giocare l'1-0 per i ciociari quotandolo a 7,00. Risultato esatto a parte, il Cosenza parte prevedibilmente sfavorito nei pronostici (l'«1» è a 3,10 contro il 2,90 del pari e il 2,55 del «2»), ma c'è una quota che fa sperare i tifosi del club calabrese. Secondo i quotisti, infatti, la squadra di Piero Braglia, al momento terz'ultima in classifica, può ancora lottare per la salvezza, un obiettivo a 2,70, secondo Agipronews.