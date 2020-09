In attesa della sfida delle ore 18:00 in programma al Benito Stirpe tra Frosinone e Lazio, ecco le scelte ufficiali di Nesta e Inzaghi.



Le formazioni ufficiali:



Frosinone (3-5-2): Iacobucci; Brighenti, Krajnc, Szyminski; Tribuzzi, Salvi, Kastanos, Vitale, Beghetto; Dionisi, Trotta.

A disp.: Bardi, Bastianello, Capuano, Giordani, Ghiazoini, Ariaudo, Errico, Coccia, Santarpia, D'Elia, Ardemagni. All.: Alessandro Nesta.



Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Leiva, Parolo, Kiyine; Correa, Immobile.

A disp.: Strakosha, Adamonis, Armini, Bastos, Patric, Escalante, A. Anderson, D. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Moro. All.: Simone Inzaghi.