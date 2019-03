Genoa-Frosinone 0-0



Sportiello 6: i rossoblù lo chiamano in causa soltanto con velleitari tentativi dalla distanza che lui controlla senza affanni.



Goldaniga 6,5: controlla la zona di competenza senza particolari patemi, costringendo Sanabria a girare alla larga dall’area piccola.



Salomon 6,5: disastroso all’andata, l’ex Samp si riscatta con una gara attenta. In particolare nel gioco aereo non ha rivali, arrivando sempre prima di tutti sulla sfera.



Capuano 6,5: salva i suoi mettendoci il piedone sulla rasoiata di Lazovic. In generale non balla mai di fronte alle sterili incursioni di Kouamè.



Paganini 6,5: più ala che terzino, prova a far salire il baricentro dei compagni non venendo però assecondato a dovere.



Chibsah 6,5: lotta e corre per 90’ dimostrando di essere quasi un lusso per questa squadra. Esteticamente non sarà il massimo ma quanto ad abnegazione risulta indispensabile.



Viviani 5,5: fatica a recepire i dettami di Baroni rallentando la manovra degli ospiti anzichè movimentarla.

(dal 10’ st Maiello 6: più dinamico del compagno che sostituisce, svolge alla lettera i compiti che gli vengono affidati contribuendo a tenere in piedi il fortino ciociaro).



Cassata 4: si conferma il calciatore più cattivo di A lasciando in dieci i suoi per quasi un’ora con un intervento insensato nella metà campo avversaria che gli costa il rosso diretto. Oltretutto essendo già ammonito.



Molinaro 6,5: dà l’impressione di essere uno dei pochi ciociari a sapere sempre cosa fare e come farlo. Passare dalle sue parti è un’impresa ardua.



Ciano 5,5: fa da spalla a Pinamonti senza tuttavia riuscire mai a brillare di luce propria nè permettere al collega di reparto di fare altrettanto. Comunque preziosi in fase di ripiegamento.

(dal 44’ st Gori SV)



Pinamonti 5: Baroni gli dà un’occasione dal primo minuto ma lui non la sfrutta. Nel primo tempo ha un paio di buone palle sulle quali arriva con scarsa cattiveria. Nella ripresa neanche quelle.

(dal 28’ st Ciofani 6: dentro per fare la boa negli ultimi venti minuti, sgomita con Romero e Zukanovic tenendo alto il baricentro dei laziali).



All. M. Baroni 6,5: la scellerata entrata di Cassata su Biraschi, con conseguente espulsione, sembrerebbe scombinare anzitempo i suoi piani tattici. Invece, nonostante un’ora abbondante di inferiorità numerica, la sua squadra conferma di trovarsi meglio in trasferta piuttosto che in casa, giocando una gara diligente e strappando un punto di speranza.