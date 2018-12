Chievo Verona-Frosinone 1-0



Sportiello 6: gol subito da punizione, ma il tiro di Giaccherini era praticamente imparabile. Per il resto ha più volte salvato i suoi.



Goldaniga 6: buona la fase difensiva anche se Pellissier e le giocate di Birsa lo fanno a volte perdere la posizione.



Salamon 6,5: deve coprire più volte gli spazi lasciati dal suo compagno di reparto e lo fa spesso bene. Ottima la marcatura su Djordjevic.



Capuano 5: espulsione a parte, partita troppo nervosa e poco attenta. Pellissier vince spesso i duelli fisici e soffre anche sulle ripartenze avversarie.



Ghiglione 6: fa il suo in fase difensiva e cerca di farsi vedere anche in attacco in sovrapposizione, creando in alcune occasioni preoccupazione per i clivensi. Bene l'intesa col compagno di fascia.



Chibsah 6,5: migliore in campo per i suoi. Corsa e proposizione in ogni azione.



Crisetig 5,5: primo tempo sufficiente, ma si spegne progressivamente nella ripresa.

(35' s.t. Campbell 6: ha pochi minuti per farsi vedere ma fa vedere buone cose. Forse poteva essere schierato prima o anche titolare.)



Maiello 5,5: qualche imprecisione di troppo soprattutto nell'ultima fase dell'azione. In area di rigore non fa sentire troppo la sua presenza.

(38' Ciofani: s.v.)



Beghetto 6: senza strafare, senza infamia senza colpa.



Ciano 5,5: si rende pericoloso in poche occasioni, tutte nel primo tempo, poi davvero poca cosa se non qualche tiro sporadico.



Pinamonti 5: praticamente assente nella fase offensiva. Nessuna vera occasione e annullato dai difensori clivensi.





All. Baroni 5,5: Frosinone troppo compassato. Un passo decisamente indietro rispetto all'ottima prestazione contro il Milan. Qualche scelta può essere rivista.