Frosinone, le pagelle di CM: Brescianini (ancora) tra i migliori. Reinier delude, giornata no per Zortea

Frosinone-Inter 0-5Cerofolini 5,5: la scelta di costruire dal basso – nonostante la pressione avversaria - spiana la strada all’Inter per sbloccare il parziale. Nel secondo tempo nella sua porta piovono gol come se non ci fosse un domani.Lirola 6: da braccetto accompagna con frequenza la manovra, ben figurando anche a livello difensivo.(dal 26’ s.t. Harroui 6: si presenta con un insidioso destro a giro. L’impegno non manca, a dispetto di un parziale pesantissimo).Okoli 5: comincia bene, poi cala insieme ai compagni di reparto.

(dal 36’ s.t. Monterisi s.v.).Bonifazi 5: leggasi Okoli, poco altro da aggiungere.Zortea 5: presente nell’accompagnare sulla destra le sortite offensive, pecca però di precisione. Pesa, in tal senso, l’errore in costruzione in occasione dello 0-1 nerazzurro. Tutt’altro che impeccabile nel poker di Lautaro.Brescianini 6,5: corre e lotta lì nel mezzo, alzandosi spesso in pressione su Barella. Sfiora un gol bellissimo al 25’, solo un miracolo di Sommer glielo nega. Battaglia da vero leone, affermandosi come uno degli ultimi ad arrendersi.

Mazzitelli 5,5: non vive la sua giornata migliore. Sfortunato nel rimpallo con Frattesi che porta al vantaggio nerazzurro, lascia il campo al 37’ del primo tempo per infortunio.(37’ p.t. Gelli 6: subentra nonostante non sia al top della forma, assicurando comunque qualità nel palleggio).Valeri 6,5: propositivo in fase di spinta, attento nelle corse all’indietro. Il suo apporto è fondamentale per gli equilibri del Leone.Reinier 5: nel primo tempo agisce da falso nove nella fase di possesso, mancando in termini di precisione. Nella ripresa DiFra lo abbassa nel ruolo di mezzala ma il risultato non cambia. Fatale la mancata rincorsa su Frattesi nella marcatura dello 0-2.

(dal 26’ s.t. Kaio Jorge 5: non si vede mai).Soulé 6: lega il gioco come da abitudine, agendo di fatto da regista avanzato. Tutte le azioni del Frosinone passano dai suoi piedi. Quando si spegne, cala anche la pericolosità della squadra.Cheddira 5,5: Centra l’incrocio dei pali al 40’ con una potente conclusione. Mobile e generoso, non determina nell’area avversaria. E per un attaccante non è un dettaglio di poco conto.(dal 36’ s.t. Ibrahimovic s.v.)Allenatore Di Francesco 5,5: il suo Frosinone gioca bene, crea tanto ma non incide a livello realizzativo. Nella ripresa la scelta di passare al 4-3-3 non si rivela espone la squadra a rischi continui. E contro l’Inter certi errori si pagano a caro prezzo.