Udinese-Frosinone 1-1



Sportiello 6: incolpevole sul gran gol di Mandragora. Non corre altri rischi



Goldaniga 6: si salva anche grazie all'aiuto in copertura di Zampano



Ariaudo 6,5: cerca di arginare in tutti i modi Lasagna, strattonandolo e non concedendogli spazi



Kranjc 6: si fa ammonire dopo pochi minuti spendendo un fallo tattico. Non rischia nella ripresa nemmeno con gli ingressi di Pussetto e Machis



Zampano 5,5: buona prima parte, poi si spegne un po'



Chibsah 6,5: nel secondo tempo, oltre all'ammonizione, controlla e recupera palloni utili alla ripartenza



(dal 43' s.t. Crisetig sv)



Maiello 6: bene davanti alla difesa a fare da diga, per evitare inserimenti avversari



Cassata 6: anche lui sufficiente, va in difficoltà all'inizio ma poi si rifà



Beghetto 6: nel primo tempo il gol avversario nasce dalla sua fascia, nella ripresa contiene gli attacchi bianconeri



Ciano 7: bravo ad anticipare Ekong e guadagnarsi il rigore, che poi trasforma: il migliore dei suoi



(dal 44' s.t. Campbell sv)



Ciofani 5,5: non mette mai in difficoltà la retroguardia friulana



(dal 13' s.t. Pinamonti 6,5: entra in campo con il piglio giusto, sfiorando anche il gol del possibile vantaggio





All. Baroni 6: buona la prima per il nuovo allenatore: un punto prezioso per la classifica