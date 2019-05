Frosinone - Chievo Verona 0-0



Bardi 6: poco impegnato in un match sostanzialmente effimero. Per sua fortuna ha trovato spazio e fiducia nell'ultima parte del campionato.



Brighenti 6: rimane in posizione senza commettere sbavature. Fronteggia l'ultima in carriera del veterano Pellisier.



Ariaudo 6: Il reparto offensivo avversario, sul piano fisico, è leggero. Lui vive un tardo pomeriggio spensierato per chiudere questa stagione.



Capuano 6: giudizio che poco si discosta da quello fatto per i compagni di reparto. Sul taccuino non c'è molto da scrivere, quindi il voto è difficilmente mutabile.



Zampano 5: nella sua posizione dovrebbe giungere più spesso al cross sul fondo. Qualche errore nei passaggi ai compagni nelle vicinanze.



(dal 18' s.t. Ciofani 6: entra e prova a mettere sale e pepe al condimento sciapo. La ricetta, però, non riesce con una rete).



Paganini 5: male. Il vestito da interno destro di centrocampo. Baroni si ostina a vederlo così, ma Luca è un'altra cosa. Vedremo il prossimo anno dove agirà. Sammarco 6.5: composto e ordinato in zona nevralgica. Imposta serenamente imbeccando bene i colleghi in casacca canarina.



Valzania 6: rispetta i compiti e li esegue senza battere ciglio. Nel secondo tempo esce in luogo di Maiello.



(dal 1' s.t. Maiello 5: chiamato dalla panchina da Baroni per cambiare passo alla manovra canarina. La marcia rimane sempre bassa e il mondo non cambia).



Beghetto 6.5: su quella fascia è sempre stato un treno. L'ombra di Molinaro si è smarrita in breve tempo. Merita la titolarità in B, ma forse pure una chance in A.



Dionisi 6: tutta benzina per il futuro. Altro non si può dire nel suo caso. I tifosi si aspettano goal a grappoli nei duri campi della cadetteria.



(dal 36' s.t. Trotta s.v.)



Ciano 5: se confrontiamo i numeri della stagione scorsa con questa il dato è impietoso. Oggi si oscura troppo spesso. Macchinoso nei pensieri in una ghiotta occasione nella ripresa.





All. Baroni 6: complesso dare un voto sulla singola partita. Giusto concentrarsi sulla pianificazione del domani. Puntare al vertice in B è un dovere per i sostenitori gialloblu, costantemente al fianco della squadra.