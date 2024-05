Frosinone, le pagelle di CM: Harroui è decisivo, Cerofolini mai impegnato

: mai impegnato, nell’unica iniziativa realmente pericolosa del Monza viene salvato dal palo.: schierato nel terzetto difensivo, presidia con efficacia la sua zona contenendo adeguatamente anche il più dinamico degli attaccanti monzesi: non in perfette condizioni atletiche, il capitano dei ciociari stringe i denti e si impegna nel corpo a corpo Djuric. Missione compiuta.: brillante e reattivo, mostra una buona sicurezza nel presidiare la posizione. Gli avversari lo impegnano poco, ma non è certo un demerito suo.

: frizzante e intraprendente, mette costantemente in difficoltà la corsia mancina del Monza. Bravo a disimpegnarsi con efficacia nelle due fasi di gioco.: ex di turno, riscatta le poche apparizioni in Brianza nel 2021-2022 con una prova solida e ordinata in cui si mette in mostra per il contributo sul piano della forza fisica e dell’intensità.: dà ordine al suo centrocampo con personalità ed efficacia, vincendo spesso il duello con i dirimpettai monzesi.: spinge con buona intensità sul suo binario, proponendo ai compagni diversi spunti offensivi.

: il migliore in campo. Fin dal via mostra grande determinazione e impegno e un’ottima capacità di ritagliarsi spazio tra mediana e difesa. Decisivo nel confezionare l’assist a Cheddira, impegna costantemente la difesa monzese. Soltanto una prodezza di Sorrentino gli nega il gol.(27’ st: entra con determinazione e spirito, puntellando la squadra): mostra lampi di talento puro: con la sua tecnica ed il movimento disorienta la difesa avversaria. Colpisce un palo che gli nega una rete che, per il livello della prova, avrebbe meritato.

(46’ st Baez s.v.): ha due occasioni da rete: una la trasforma, l’altra la spreca malamente a lato. Ma la sua settima rete in campionato avvicina di molto i suoi alla salvezza.: la prima vittoria in trasferta della stagione arriva nel match più importante. La sua squadra approccia il match con il giusto atteggiamento mentale e con la perfetta attenzione sul piano tattico. Il risultato avrebbe anche potuto essere più rotondo. Ora, nel “fortino” dello Stirpe basterà un punto per centrare la salvezza.