Monza, domani il saluto di Palladino all’UPower Stadium: le mosse di Galliani

Domani Raffaelesaluterà l’UPower Stadium di Monza. Non si hanno ancora certezze che sia davvero l’ultimo saluto al suo stadio, ma è molto probabile. D’altronde, come vi raccontiamo da tempo, il tecnico ha il contratto in scadenza con il, non ha mai dato segnali pubblicamente di voler proseguire il suo lavoro ine, cosa non da poco, è ambizioso e ha molti estimatori. Ci sono due società molto forti in questo momento su Palladino: in primis il, club che si è mosso da tempo su Palladino e la, che non ha ancora deciso con chi sostituire Vincenzo

E il Monza? I candidati all’eventuale sostituzione sono principalmente due: Alessioe Alessandro. Non c’è al momento un favorito. I due profili piacciono molto ad Adriano Galliani con una leggera preferenza dell’ad per Nesta in quanto ex rossonero e uno dei grandi acquisti del Milan di Silvio. Sullo sfondo restano i nomi di Rino, Andreae Davide, figlio del tecnico de. La decisione sul successore verrà presa entro due settimane a campionato finito.Fronte societario: proprio settimana scorsa vi parlavamo di una trattativa di cessione ferma e così è stato ‘certificato’ dalla notizia riportata dall'Ansa nei giorni scorsi. La trattativa traè stata congelata ed è destinata a non avere probabilmente seguito. Fininvest, come peraltro aveva già annunciato Silvio Berlusconi prima della scomparsa, cerca nuovi soci per andare avanti. Il Monza, dunque, resta del gruppo die dei figli di Silvio Berlusconi. Come si andrà avanti? Con Galliani garante del futuro del club brianzolo (che domani riceverà gli applausi del pubblico monzese) con l’input di risparmiare rispetto al passato. Inevitabili, nel mercato estivo, le cessioni di Michele, Andreae di qualche altro gioiello (magari uno tra, Andrea). Si farà un mercato al risparmi con tanti prestiti, qualche giovane di belle speranze e la conferma di un gruppo importante che nei suoi primi anni di serie A si è salvato quasi in ciabatte sfiorando anche la zona europea. La salvezza, a maggior ragione il prossimo anno con un budget nettamente ridotto, sarà l'obiettivo prioritario del nuovo Monza.