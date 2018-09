Frosinone-Genoa 1-2



Sportiello 6: la causa del marasma canarino non è certo lui. Strappa sempre la sufficienza con fermezza tra i pali e interventi monumentale.



Goldaniga 5.5: è giovane, intraprendente e scaltro. Paga quindi il caro prezzo dell'inesperienza in alcune situazioni che potrebbe gestire in modo diverso.



Salamon 4.5: l'errore sul raddoppio ospite firmato da Piatek condiziona la sua valutazione. Dorme su Kouame aprendo ampie praterie per il goal del Genoa.



Capuano 5: bene con la Juventus, distratto con la Roma. Oggi combatte ma soccombe con il tridente avversario.



(dal 30' s.t. Vloet 5.5: influisce poco o nulla sulla partita. Gettato nella mischia senza fortuna o possibilità di emergere).



Zampano 6: impegna Radu con un siluro in apertura. Brucia costantemente la fascia destra per supportare la spinta offensiva. In copertura giungono i dolori.



Chibsah 5.5: deve tagliare la legna per il freddo invernale. Inedita la coppia con l'islandese al centro. Un filtro scorre un po' meglio ma non basta per rilasire la china.



Hallfredsson 5: prende le chiavi della mediana in una delle domeniche più importanti per le speranze di salvezza. Taglia e cuce affidandosi più al pragmatismo che alla fantasia.



Molinaro 6: sta ripensando forse alla sua scelta di sposare il progetto ciociaro. Conosceva le difficoltà ma non credeva di dover fatica così tanto. Innocente attore del buio canarino.



Ciano 6: l'unico a salvarsi realmente nella nave canarina in avvio di campionato. Dietro le due punte vive felice con il suo sinistro di velluto. Da solo non può far nulla di eccezionale.



Perica 4: senza voler essere troppo severi, occorre però sottolineare l'ennesima prova innocua dell'ex Udinese. Magari c'è l'impegno ma latitano qualità e rabbia sotto porta.



(dal 1' s.t. Ciofani 6: entra e tenta di lavorare sporco per far salire il baricentro dei locali. Poco per scrivere un nuovo copione del match).



Campbell 5: si disimpegna in poche conclusioni sullo specchio, disinnescate comunque dal portiere Radu. Manda in curva un paio di traversoni potenzialmente pericolosi.



(dal 16' s.t. Soddimo 5.5: si muove vivacemente da esterno. Migliorare l'andamento lento di Campbell non era poi così complicato).





All. Longo 4: il voto è impietoso. La panchina ormai trema con la lettera del Presidente Stirpe che, in settimana, ha confermato il rapporto distante tra i due. L'ennesima sconfitta che peggiora una questione già forse compromessa.