Frosinone - Atalanta 0-5



Sportiello 6: riceve spesso passaggi glaciali come la temperatura odierna. Ciononostante pulisce il tutto sventando potenziali pericoli.



Brighenti 6: quasi mai visto da Longo, trova spazio e fiducia con Baroni anche per alcune assenze. Lui risponde come può.



Goldaniga 5: la linea difensiva rimane troppo schiacciata. La responsabilità in parte è sua e, di conseguenza, il giudizio non può essere entusiasmante.



Krajnc 4.5: cinque reti sul groppone sono un macigno pesantissimo. La tecnica di Ilicic lo mette sovente in difficoltà. A volte distratto nelle chiusure.



Ghiglione 6.5: è la vera rivelazione canarina in questa seconda metà di stagione. un treno che non si ferma mai sulla destra. Sempre sul pezzo.



Chibsah 4.5: la mediana avversaria non offre riferimenti statici. Il falegname gialloblu si sente smarrito al cospetto del perfetto meccanismo nerazzurro.



Maiello 5: il mal di testa lo costringe a giocate colme di indecisione. Anche lui si scontra con la mobilità avversaria. Valzania 6: esordio immediato a pochi giorni dal suo arrivo in Ciociaria. Niente male per un giovane proveniente dalla cadetteria.



(dal 14' s.t. Cassata 5: un prospetto che obiettivamente si sta smarrendo in terra ciociara. Poca consitenza nelle sortite offensive).



Molinaro 4.5: E Beghetto? Probabilmente l'ex Genoa aveva problemi fisici, o almeno questo è quello che spera il popolo gialloblu. Il veterano purtroppo non è più il motorino visto al Torino.



(dal 9' s.t. Beghetto 6: entra per vedere la barca dei suoi compagni affondare sotto i colpi atalantini. Partecipa senza poter cambiare il corso degli eventi).



Campbell 4: per prenderlo gli occhi canarini sono giunti fino a Londra. Tanta fatica per vedere nulla di eccitante. Dispiace per la crudeltà dell'opinione, ma negare l'evidenza è diabolico.



(dal 39' s.t. Matarese s.v.)



Pinamonti 6: navigare nel deserto è un'attività a cui lui si sta purtroppo abituando. Talento e impegno sono evidenti. E' il resto della compagina a soffrire le pene dell'inferno.





All. Baroni 5: mutare una situazione di mediocrità stagnante era un'illusione effimera fin dal suo approdo. Il mercato avaro di colpi non sta aiutando il Don Chisciotte della panchina canarina. Dal Portogallo non è arrivato il bottino richiesto. Giungere così a giugno è una sofferenza.