Cerofolini 6: praticamente mai impegnato, se non in qualche uscita bassa in cui si dimostra sicuro.Lirola 6: bravo nelle tenere l’uno contro uno con Cambiaghi.Romagnoli 7: ennesima restazione autorevole, non permette a Niang di girarsi nemmeno una volta.(Dal 28’ st Bonifazi: 6 non fa rimpiangere l’uscita del migliore in campo).Okoli 6: all’inizio soffre la velocità di Fazzini e Cambiaghi, alla lunga prende le misure.Zortea 6: presente nelle due fasi, non commette errori.Barrenechea 5,5: macchia una buona prestazione con un giallo ingenuo, per proteste, che gli farà saltare la prossima partita.

Mazzitelli 5,5: gioca molti palloni ma commette qualche errore di troppo in fase di impostazione.Valeri 5,5: poco preciso con la palla tra i piedi, costretto al giallo per impedire a Cambiaghi di involarsi verso l’area di rigore.Soulè 6: a corrente alternata, ma sicuramente è il più pericoloso dei suoi.(Dal 47’ st Ibrahimovic sv).Brescianini 6: svolge un determinante lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco, ma non trova lo spazio per rendersi pericoloso.(Dal 40’ st Gelli sv).Cheddira 6: si muove su tutto il fronte d’attacco e crea diversi grattacapi alla difesa azzurra.

(Dal 28’ st Cuni 5,5: entra dare peso all’attacco, ma perde quasi tutti i duelli fisici).All. Di Francesco 6: la sua squadra gioca senza paura, provando a imporre il proprio gioco e senza timore di subire le ripartenze. Di fatto manca solo il gol, ma per la salvezza la strada è ancora lunga.