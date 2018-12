Moreno Longo, allenatore del Frosinone, parla ai microfoni di Sky dopo la sconfitta col Napoli: "Quando perdi 4-0 pensi all'atteggiamento. Invece avevamo approcciata alla gara correttamente. Il Napoli ha sfruttato le uniche occasioni che ha gli abbiamo concesso. Poi è ovvio che quando vai sotto contro una squadra di questa caratura devi concedere spazi e rischi di prendere l'imbarcata. Pinamonti? Avrà opportunità anche in casa e in un altro tipo di partite. Dobbiamo guardare anche all'equilibrio, che è stato trovato con il 3-4-2-1. Far coesistere lui e Ciofani è difficile".