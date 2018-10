, allenatore del, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Spal: "La loro qualità è innegabile, sono una realtà importante ormai e propongono un calcio aggressivo e offensivo. Lazzari è un calciatore importante, crea imprevedibilità. E' giusto prestare grande attenzione a uno che si è guadagnato meritatamente la convocazione in Nazionale, ma la Spal non è solo Lazzari. Indisponibili? Sicuramente Ardaiz, Hallfredsson, Perica e Molinaro, oltre ai lungodegenti Paganini e Dionisi. Roma-Spal? I giallorossi hanno sbagliato la partita, i ferraresi ne hanno approfittato, ma non meritavano i quattro ko precedenti. Tempo vero nemico del Frosinone? Assolutamente, non vogliamo arrivare a gennaio, dove non siamo spacciati. Dobbiamo essere a una manciata di punti dalla zona salvezza. Non bastano le prestazioni, ci serve muovere la classifica: firmerei per una vittoria sporca.Probabile formazione? Scelti 10 su 11 per domani, la formazione sarà quella che ha affrontato l'Empoli con Beghetto al posto di Molinaro. Devo valutare uno tra Maiello, ce non è al meglio, Gori e Crisetig al fianco di Chibsah. Come impostare la partita? Non credo nella fortuna, negli ultimi tempi abbiamo fatto bene, in quanto la squadra sta crescendo: dobbiamo trovare l'episodio che scateni la scintilla. Siamo consapevoli della nostra forza, andiamo a Ferrara per fare un risultato positivo. Ritiro? Settimana molto positiva, non era facile fare un ritiro così prolungato: domani termina, lo abbiamo deciso con il presidente. La squadra si è amalgamata, è viva e ha ribaltato anche situazioni difficili come Torino ed Empoli. Non era un ritiro punitivo, ma necessario per permettere ai ragazzi di assimilare bene i concetti".